"Better Call Saul" renouvelée pour une sixième et ultime saison

BETTER CALL SAUL Season 5 Official Teaser Trailer (HD) Bob Odenkirk - 17/01/2020 BETTER CALL SAUL Season 5 - 2020 - DRAMA - BOB ODENKIRK Better Call Saul returns Sunday, February 23 at 10/9c. CAST: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn SUBSCRIBE for more all the LATEST JOBLO TV TRAILERS here: https://bit.ly/2rgxfot For more daily movie news updates, check out: http://www.joblo.com/ Check out all of the JOBLO YOUTUBE channels: MOVIE TRAILERS: https://bit.ly/1GUxgxm MOVIE CLIPS: https://bit.ly/31ByDAf TV TRAILERS: https://bit.ly/2rgxfot SUPERHEROES: https://bit.ly/2W1GS7r ANIMATED: https://bit.ly/2Jd1moq HORROR: https://bit.ly/2p5YhzR ORIGINAL CONTENT VIDEOS: https://bit.ly/2MCQJh4 CELEBRITY INTERVIEWS: https://bit.ly/2W0EeyK #bettercallsaul #amc #bettercallsaulseason5