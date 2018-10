Bernard Le Coq quitte la "Famille formidable" et la série s'arrête

L'acteur Bernard Le Coq va quitter "Une famille formidable", la série lancée en 1992 par TF1, suite à la mort de son réalisateur Joël Santoni, a-t-il indiqué lundi au Parisien.

En raison de ce départ, la chaîne a annoncé "l'ultime saison" lors d'une bande-annonce diffusée samedi soir. Cette quinzième édition, qui sera diffusée avant Noël, marquera ainsi la fin d'une des séries les plus populaires de France et d'un des grands succès d'audience de la chaîne.

"Pardon, mais moi je ne peux plus continuer", a expliqué Bernard le Coq. Joël Santoni, décédé en mai dernier, "était un frère, c'est une perte terrible. Je ne peux pas me remettre de cela en me disant que l'on va faire une espèce de suite ou d'ersatz de quelque chose qui était à lui".

L'acteur de 68 ans, en couple à l'écran avec Anny Duperey dans les rôles de Jacques et Catherine Beaumont, a reconnu "une décision lourde de certaines conséquences", alors que "des liens très forts se sont créés" au sein de l'équipe d'"Une famille formidable".

"Cela me tenait très à cœur, la série m'a donné beaucoup de popularité, de confort matériel. Elle s'arrête et cela va être plus compliqué", a expliqué Bernard le Coq.

"Bernard a décidé pour nous", a confirmé Anny Duperey au Parisien.

"D'autant que depuis quelques années, il y a certains impératifs absolument catastrophiques pour notre série", poursuit Anny Duperey. "Au lieu de faire une série tous les deux ans ou trois ans, ce qui nous permettait de se renouveler, de vieillir un peu, de trouver des sujets, l'impératif de TF1 a été: +tous les ans ou rien+. Et là, ce rythme était intenable... "

"Peut-être que la chaîne ne serait pas d'accord, mais je pense que l'on pourrait revenir dans trois ou quatre ans", poursuit Anny Duperey. "Nous sommes une troupe, j'espère que nous ferons un film ou une série sur ce qu'ils sont devenus".