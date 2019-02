Benedict Cumberbatch en Satan dans "Good Omens"

L'acteur britannique s'ajoute au casting de "Good Omens", série fantastique attendue le 31 mai sur Amazon Prime Video, a annoncé la plateforme lors de sa conférence au TCA. L'interprète de "Sherlock" et "Doctor Strange" donnera la réplique à Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm et Frances McDormand dans ce récit tiré d'un roman de son créateur, Neil Gaiman.

Il aura fallu attendre pratiquement deux ans pour découvrir la nouvelle pépite de Neil Gaiman et d'Amazon Prime Video, "Good Omens". Annoncée en août 2017, la série possède enfin une date de diffusion, le 31 mai prochain, et un casting complet avec l'arrivée de Benedict Cumberbatch. Le Britannique prêtera sa voix à Satan, représenté à l'écran sous la forme d'un géant animé.

Entre humour et fantastique, la série suivra un Ange, incarné par Michael Sheen, et un Démon, interprété par David Tennant, prêts à tout, même à faire équipe, pour empêcher la fin du monde qui se profile. En perdant un garçon de 11 ans qui s'avère être l'Antéchrist, les représentants de Dieu et de Satan sur Terre devront retrouver à temps l'enfant qui ignore son destin funeste et ainsi sauver le monde d'une fin certaine.