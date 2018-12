BBC America dévoile les premières images de la saison 2 de "Killing Eve" avec Sandra Oh

La série de la créatrice de "Fleabag" sera de retour au printemps 2019 sur BBC America. En attendant, la chaîne de télévision a partagé plusieurs photographies de la deuxième saison de "Killing Eve" avec Sandra Oh et Jodie Comer dans la peau des personnages principaux.

Sandra Oh se prépare à animer la cérémonie des Oscar 2019, mais également à revenir dans la saison 2 de "Killing Eve" sur BBC America. La chaîne de télévision vient en effet de dévoiler sept photographies tirées de la deuxième saison de la série policière qui reviendra au printemps 2019, comme l'a confirmé BBC America. Le tournage s'est récemment achevé en Europe.

Créée par Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), la série suit Eve Polastri, agent au MI-5, dans son enquête contre Villanelle, une tueuse à gage élégante et talentueuse. Les deux jeunes femmes vont commencer un jeu du chat et de la souris et devenir obsédées l'une par l'autre. Sandra Oh et Jodie Comer incarnent ce duo unique aux côtés de Fiona Shaw dans la peau de Carolyn Martens.

"Killing Eve" avait participé à la première édition de la compétition du Festival Canneseries qui s'est déroulée à Cannes en avril dernier, suite à quoi Canal+ a acheté les droits de diffusion du thriller. Lancée en avril 2018 sur BBC America, la série est arrivée en France en septembre dernier. Depuis, "Killing Eve" a remporté les faveurs du public et des critiques. En 2019, la série sera en lice pour remporter le Golden Globe de la Meilleure série dramatique ainsi que celui de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Sandra Oh, deux des plus prestigieux trophées.