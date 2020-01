"Awkwafina Is Nora From Queens" déjà renouvelée pour une saison 2

Encore inédite à la télévision américaine, la comédie portée par l’actrice en vogue à Hollywood, Awkwafina, pourra compter sur une deuxième saison, a-t-on appris lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association. Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été évoquée par Comedy Central qui proposera la série sur son antenne.

L’année 2020 commence décidément plutôt bien pour l’actrice Awkwafina. Après avoir créé la surprise en remportant le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie pour son interprétation dans "L’Adieu" ("The Farewell") le 5 janvier dernier, la jeune actrice est plus que convoitée par Hollywood. La chaîne Comedy Central a décidé de surfer sur cette nouvelle notoriété en commandant dès à présent la deuxième saison de sa prochaine comédie "Awkwafina Is Nora From Queens". Une nouvelle dévoilée une semaine avant le lancement de la série prévue pour le 22 janvier prochain aux États-Unis.

Une première saison de 10 épisodes

"Nous sommes en admiration devant le génie créatif d’Awkwafina à tous les niveaux et nous ne pouvons pas être plus excités à l’idée d’embarquer dans une deuxième saison avec toute la famille Lin dans 'Awkwafina Is Nora From Queens'", ont déclaré conjointement Sarah Babineau et Jonas Larsens, coresponsables des contenus originaux chez Comedy Central.

La série "Awkwafina Is Nora From Queens" est inspirée de la vraie vie de l’actrice américaine, de son vrai nom Nora Lum, ayant grandi dans le Queens à New York. Elle suit la vie de Nora Lin, jouée par Awkwafina, élevée par son père, incarné par B. D. Wong, aux côtés de sa grand-mère et de son cousin, respectivement interprétés par Lori Tan Chinn et Bowen Yang. La jeune femme mène sa barque dans les eaux de la vie adulte, en plein cœur de la jungle new yorkaise. Dix épisodes composeront la première saison de "Awkwafina Is Nora From Queens", avec notamment Natasha Lyonne ("Poupée Russe") à la réalisation.

Rappeuse et actrice, Awkwafina a vu sa carrière décoller après les sorties successives de "Ocean’s 8" et "Crazy Rich Asians" en 2018, dans lesquelles elle tenait un rôle secondaire, mais remarqué. Avec "L’Adieu" ("The Farewell"), l’actrice a accédé à la reconnaissance de ses pairs. La comédie "Awkwafina Is Nora From Queens" vient donc à point nommé dans la carrière de l’actrice en vogue à Hollywood. Une carrière bien chargée puisqu’elle sera à l’affiche de nombreux films en 2020, avec notamment les films d’animation "Bob l’éponge, le film : Éponge en eaux troubles" et le prochain Disney "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", attendu en 2021.