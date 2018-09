"Avengers" : Loki et Scarlet Witch auront leur propre série télévisée

Après ses succès cinématographiques, Marvel compte bien développer ses personnages en héros de séries télévisées. Une annonce faite par Disney alors que la société prépare le lancement de son tout nouveau service de streaming qui verra le jour en fin d'année prochaine.

Le géant du divertissement travaille sur des séries centrées sur des personnages populaires de l'univers Marvel comme Loki et Scarlet Witch. Cette fois, les acteurs qui interprétaient ces héros au cinéma, respectivement Tom Hiddleston et Elizabeth Olsen, devraient les incarner également pour la télévision, révèle Variety. Six à huit épisodes devraient composer chaque fiction. Aucun scénariste n'a pour l'instant été choisi pour le projet.

Dernier arrivé sur le marché, Disney tente de trouver sa place dans le monde du streaming dominé par Netflix, Hulu et Amazon. Pour se faire, l'entreprise a décidé de développer ses licences pour mettre une quantité importante de contenus premium sur sa nouvelle plateforme dont l'abonnement devrait coûter moins cher que ses concurrents. Par exemple, une série sur Star Wars dirigée par Jon Favreau ("Le livre de la jungle") devrait voir le jour, tout comme des shows basés sur "High School Musical" et "La Belle et le Clochard".