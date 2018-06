"Atlanta" de Donald Glover renouvelée pour une saison 3

Les rappeurs d'Atlanta reviennent pour un troisième rappel. La série à succès "Atlanta" sera bien de retour pour une troisième saison, a annoncé la chaîne FX qui la diffuse aux Etats-Unis. Créée par l'artiste aux multiples facettes Donald Glover, la comédie dramatique reviendra dès 2019 à la télévision américaine. Pour le moment, aucune date précise n'a été annoncée alors que la saison 2 vient d'être diffusée en mars dernier.

Une annonce qui arrive sans surprise puisque sa première saison, "Atlanta" avait déjà conquis le public et les critiques en décrochant six nominations aux Emmy Awards, dont celui du meilleur acteur dans une comédie revenu à Donald Glover. La deuxième saison, rebaptisée "Atlanta : Robbin" ne manquera pas d'être un concurrent de taille dans les prochaines compétitions.

Lancée en septembre 2016, la série suit la vie de deux cousins, interprétés par Donald Glover et Brian Tyree Henry, qui tentent de percer sur la scène rap/hip-hop d'Atlanta aux Etats-Unis. "Atlanta est phénoménal et a réussi ce que peu de séries télévisés ont réalisé.", a déclaré Nick Grad, co-président de FX Networks et FX Productions.

A leurs côtés, Zazie Beetz, que l'on peut voir dans le dernier "Deadpool 2", et Lakeith Stanfield ("Millénium : Ce qui ne me tue pas") leur donnent la réplique.

Acclamé par le monde artistique, Donald Glover est l'un des artistes les plus en vogue du moment. Acteur et réalisateur à succès, il est toujours à l'affiche du dernier Star Wars dans "Solo : A Star Wars Story" sorti fin mai. Chanteur engagé, celui qui se fait appeler sur scène Childish Gambino vient de sortir son dernier single "This Is America" qui affiche quasiment 250 millions de vues sur Youtube depuis sa diffusion début mai.