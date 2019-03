AT&T remanie WarnerMedia et fusionne les chaînes HBO et Turner

WarnerMedia, la branche média et divertissement d'AT&T depuis le rachat de Time Warner, a annoncé lundi une vaste réorganisation qui va fusionner la chaîne haut de gamme HBO aux chaînes Turner et donner plus de responsabilités au patron de CNN Jeff Zucker.

Au sein de WarnerMedia, la division "Entertainment" (divertissement) est confiée à une figure de la télévision, Robert Greenblatt, et inclura HBO ("Game of Thrones") -- chaîne disponible via bouquet câble/satellite et par abonnement direct -- ainsi que les chaînes par câble TNT, TBS et truTV.