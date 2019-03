"Arrow" s'arrêtera à la saison huit

Alors que la saison sept est en cours de diffusion aux Etats-Unis sur la chaîne The CW, les producteurs de la série ont annoncé dans un communiqué que la huitième saison serait bien la dernière. Elle sera plus courte que les précédentes avec un total de dix épisodes (au lieu d'une vingtaine).

Lancée en 2012, "Arrow" tirera sa révérence cette année. La plus longue série DC Comics en cours de The CW, renouvelée en janvier, se concluera cet automne avec la diffusion de dix épisodes inédits.

"La décision a été difficile à prendre mais c'était pour le bien de la série, ont expliqué les producteurs Greg Berlanti, Marc Guggenheim et Beth Schwartz dans un communiqué. Nous nous consolons en voyant que "Arrow" a donné naissance à de nombreuses séries qui vont continuer pour plusieurs années. Nous sommes excités à l'idée d'écrire une fin qui honorera le show, ses personnages et son héritage. Merci aux scénaristes, aux producteurs et aux acteurs pour ces sept ans".

Adapté du comics "Green Arrow" édité par DC Comics, la série met en scène le milliardaire Oliver Queen interprété par Stephen Amell. Il retourne chez lui à Starling City cinq ans après sa mort présumée lors du naufrage d'un navire. Entre temps, il est devenu le super-héros Green Arrow qui combat les meurtres dans sa ville.

Le casting au complet devrait être de retour pour cette saison huit.