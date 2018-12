Are you series ? met le petit écran en fête

Le festival bruxellois Are you series ? ausculte le monde des séries et le paysage médiatique. Cette année, c’est le scénariste principal de la série politique danoise Borgen qui est l’invité principal. Adam Price est considéré comme un avant-gardiste. Trois années avant House of Cards, il a porté à l’écran l’ascension au pouvoir d’une femme politique au Danemark. Price a marqué à jamais le paysage sériel européen en prouvant que le talent en la matière n’était pas que du côté US et UK. Le scénariste danois viendra donner une masterclass exceptionnelle et présentera sa nouvelle série, Ride upon the storm (le 12/11).

La série norvégienne State of Happiness de Petter Næss et Pål Jackman fera aussi partie du programme ainsi que Deutschland 86 d’Arne Feldhusen et Florian Cossen et Il Miracolo de Niccolò Ammaniti, Francesco Munzi et Lucio Pellegrini. La très attendue série flamande Over Water de Tom Lenaerts et Paul Baeten Gronda sera également de la fête, racontant le destin peu commun de John Beckers, ancienne célébrité des années 90 en proie aux addictions à qui l’on offre l’opportunité de retrouver une vie normale. Une autre série belge, pour jeune public cette fois dévoilera sa seconde saison, il s’agit de Lucas Etc. de Lionel Delhaye et Jérôme Dernovoi. The Deuce d’Alex Hall, Steph Green et Uta Briesewitz avec James Franco et Maggie Gyllenhaal fera son retour, dans un tout autre registre.

Parmi les autres projections, on retrouvera Miguel de Daphna Levin la série israélienne mettant en scène un jeune homme gay dans un processus d’adoption au Guatemala et Hippocrate, la série médicale de Thomas Lilti, diffusée sur Canal+. Enfin, De Dag de Gilles Coulier et Dries Vos, Arde Madrid de Paco León, My Brillant Friend de Saverio Costanzo et Condor de Todd Katzberg, Ken Robinson et Jason Smilovic complèteront le programme très riche. Une séance familiale est également prévue avec Buck, un récit initiatique qui suit les aventures d’Elias, un adolescent peu sûr de lui. Le garçon trouve dans le jeu vidéo une manière de s’affirmer et d’incarner un commandant courageux et fier, Buck. En parallèle de la série, la production a également développé une application/jeu.

Are you web fest ? est un concours de web-séries qui se tiendra dans le cadre du festival. Sept séries ont été sélectionnées et seront projetées puis départagées.