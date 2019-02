Après "Luke Cage", Mike Colter rejoint la prochaine série des créateurs de "The Good Wife"

D'après les médias américains, l'acteur américain jouera aux côtés de Katja Herbers ("Westworld") dans la série dramatique et surnaturelle baptisée "Evil". L'ancien interprète de "Luke Cage" retrouvera les créateurs de "The Good Wife", série dans laquelle il tenait un rôle. Pour le moment, seul l'épisode pilote a été commandé par la chaîne CBS.

Quelques mois après l'arrêt de la série "Luke Cage" sur Netflix dans laquelle il tenait le rôle principal, Mike Colter a déjà trouvé un autre projet à la télévision. L'acteur américain rejoindra Katja Herbers dans "Evil", la prochaine fiction des créateurs de "The Good Wife", a-t-on appris par la presse américaine.

Dans cette série aux airs de "X-Files", Mike Colter y incarnera l'un des personnages principaux, celui de David DaCosta, un prêtre catholique en formation chargé par l'Eglise d'enquêter sur des phénomènes extraordinaires. Il fera équipe avec Kristen Benoist, joué par Katja Herbers, une psychologue clinicienne. Ensemble, ils essaieront de déterminer si les miracles et autres possessions démoniaques peuvent être expliqués scientifiquement ou sont d'origine surnaturelle.

Grâce à la nouvelle série "Evil", Mike Colter retrouvera Michelle et Robert King, les créateurs de la série "The Good Wife" ainsi que de son spin-off "The Good Fight". L'acteur de 42 ans y tenait le rôle récurrent de Lemond Bishop, un baron de la drogue et client du cabinet Lockhart/Gardner., de 2010 à 2015 puis en 2018.

"Evil" fait partie des nouvelles séries produites par CBS TV Studios pour la saison 2019/2020 au même titre que "FBI : Most Wanted", le spin-off de la série "FBI", ou encore "Frankenstein", conçue par les producteurs de "Elementary".

Plus connu pour son rôle de Luke Cage dans la série éponyme de Netflix, Mike Colter a incarné le super-héros pendant deux saisons avant de voir la série annuler par la plateforme. Il avait notamment participé à la série "The Defenders" qui rassemblait les personnages de Jessica Jones, Daredevil et Iron Fist, respectivement joué par Krysten Ritter, Charlie Coxx et Finn Jones.

Quant aux King, le couple a poursuivi son contrat avec la chaîne CBS pour laquelle il développe déjà "Girls With Guns", une nouvelle série destinée à sa plateforme All CBS Access.