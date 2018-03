Après "Big Little Lies", Nicole Kidman signe son retour sur HBO

La chaîne payante HBO s'est entourée des génies derrière "Big Little Lies" pour lancer sa nouvelle mini-série, "The Undoing".

Elle est la coqueluche du petit écran. A 50 ans, Nicole Kidman continue de faire les beaux jours de la télévision américaine. L'actrice australienne vient de décrocher le premier rôle dans la nouvelle série "The Undoing" de la chaîne HBO, selon les informations des médias américains.

La chaîne payante américaine, maison des séries à succès "Game of Thrones" et "Westworld", a directement signé pour une mini-série sans passer par la case pilote. "The Undoing" marque les retrouvailles de Nicole Kidman avec David E. Kelley, scénariste pour la série "Big Little Lies", et de Bruna Papandrea, producteur exécutif du Golden Globe de la meilleure mini-série 2017. L'actrice va également porter la casquette de productrice exécutive via sa société de production Blossom Films aux côtés des compagnies David E. Kelley Productions et de Made Up Stories. Pour le moment, la recherche du réalisateur est toujours en cours.

Adaptée du roman "Les Premières impressions" ("You Should Have Known" en version originale) écrit par l'auteure américaine Jean Hanff Korelitz en 2014, la série se centrera sur le personnage de Grace Sachs, interprétée par Nicole Kidman, qui voit sa vie parfaite bouleversée par des événements violents. Quelques semaines avant la publication de son livre, l'héroïne fait la découverte de terribles révélations qui l'obligera à se construire une nouvelle vie.

L'actrice australienne a été récompensée d'un Emmy Award, d'un Golden Globe et d'un SAG Award pour son rôle de Celeste Wright dans la série "Big Little Lies". Elle reprendra son rôle pour la saison 2 de "Big Little Lies" en 2019.