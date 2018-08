Apple va adapter le roman coréen "Pachinko" en série

Apple n'a pas dit son dernier mot dans la guerre des plateformes de vidéos. La compagnie vient d'acquérir les droits pour l'adaptation du roman "Pachinko" en une série dramatique pour Apple Video, révèle The Hollywood Reporter. La firme de Cupertino compte ainsi s'ouvrir au marché florissant du continent asiatique grâce au best-seller signé Min Jin Lee.

Le roman, classé parmi les dix meilleurs livres de 2017 selon The New York Times, raconte les rêves et les espoirs de quatre générations d'immigrants coréens. Décrite comme une histoire épique, l'intrigue débute avec une relation amoureuse interdite et monte crescendo vers le récit d'un voyage entre la Corée, le Japon et l'Amérique. Apple compte consacrer des moyens importants à cette série, comme l'a fait Netflix avec "The Crown". La série dramatique sera doublée en coréen, japonais et en anglais.