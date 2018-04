Apple va adapter "Fondation" d'Isaac Asimov en série

Apple vient d'acquérir les droits de la nouvelle série télévisée basée sur la trilogie de science-fiction "Fondation" de l'auteur américano-russe Isaac Asimov. Produite par la société Skydance Television, la série sera directement développée pour une saison complète d'après Deadline. Apple confirme donc son envie de s'imposer comme une plateforme de streaming majeure au même titre que Netflix et amazon Prime.

David S. Goyer, qui a co-signé le scénario de "The Dark Knight", et Josh Friedman, derrière le scénario de "La Guerre des mondes", seront en charge du projet en tant que showrunner et producteurs exécutifs.

Souvent considéré comme source d'inspiration pour la saga "Star Wars", "Fondation" se situe dans le futur alors que les Hommes ont abandonné la Terre pour envahir d'autres planètes de la galaxie, créant ainsi tout un empire galactique. Le personnage principal est un psycho-historien qui a la capacité de prévoir l'avenir et prédit ainsi la chute de l'Empire.

Considérée comme l'une des pièces maîtresses de l'oeuvre d'Asimov, avec le cycle "Les Robots", "Fondation" a plus d'une fois faillit être adapté au grand ou petit écran, sans qu'aucun projet ne voit le jour. Récemment, c'est HBO qui avait essayé de décliner la saga futuriste à la télévision, avec l'aide de Jonathan Nolan ("Wesworld") mais aucun scénario n'avait été commandé.

Le "Cycle Fondation" se compose de la trilogie "Fondation", paru en 1951, "Fondation et Empire" en 1952 et "Seconde Fondation" en 1953. Ce à quoi se sont rajoutés "Fondation foudroyée" en 1982, "Terre et Fondation" en 1986, "Prélude à Fondation" en 1988 et "L'Aube de Fondation" en 1993.