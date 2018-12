Apple commande une série sur la star de NBA Kevin Durant

Les fans de NBA seront ravis d'apprendre que la marque à la pomme a décidé de lancer une série sur la vie de Kevin Durant. Baptisée "Swagger", la série retracera le parcours impressionnant de la star du basketball depuis sa ligue amateur à Washington DC jusqu'au plus haut sommet des Jeux olympiques qui ont permis à la star des parquets Kevin Durant de décrocher plusieurs médailles d'or.

Apple continue d'étoffer son programme pour sa future plateforme de streaming. Son prochain projet en développement ? Une série basée sur la vie du célèbre basketteur, Kevin Durant. Selon les informations de plusieurs médias américains, la série serait baptisée "Swagger" et reviendrait sur l'enfance de la star de NBA. Elle explorera l'univers du basketball amateur à travers la ligue de Washington DC, et suivra les joueurs, leurs familles et les entraîneurs, entre rêves, ambition et corruption.

Reggie Rock Bythewood sera à la tête du projet développé par Apple depuis février 2018. Le scénariste du film "Notorious B.I.G." sera à la fois réalisateur, producteur exécutif, scénariste et showrunner. Un choix important et logique pour la société de production Imagine, qui est derrière ce projet. Le cinéaste a en effet déjà collaboré avec Imagine Television pour la mini-série "Shots Fired" sur la Fox, qu'il a lui-même créée. Kevin Durant ne sera pas en reste puisque le joueur sera également producteur de la série avec sa société Thirty Five Ventures. Pour le moment, Apple n'a pas communiqué la date de diffusion.

Star incontournable du monde du basketball américain, Kevin Durant fait partie des plus grands joueurs aux États-Unis. Plusieurs fois lauréat du prix MVP, qui récompense les meilleurs joueurs de la saison régulière. Le sportif de haut niveau s'est également illustré dans l'équipe nationale avec qui il a notamment remporté la médaille d'or au Championnat du monde 2010 en Turquie, ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro en 2016.

La marque à la pomme lancera prochainement sa propre plateforme de streaming en concurrence direct avec Amazon Prime Video et Netflix. Si aucune date de lancement n'a encore été évoquée, Apple prépare d'ores et déjà plusieurs programmes dont une comédie avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.