Angelina Jolie va produire une émission pour enfants pour la BBC

La star américaine collaborera avec la BBC qui diffusera en 2019 "Our World", un programme d'actualités pour les enfants âgés de sept à douze ans. Dix épisodes sont actuellement en préparation.

Selon le Hollywood Reporter, "Our World" sera un show hebdomadaire dont le but est de promouvoir l'information chez les plus petits. Selon une enquête britannique commandée par la BBC, sept ans est l'âge où un enfant commence à comprendre l'actualité. Autre statistique : c'est à 12 ans et six mois qu'un Américain s'inscrit sur un réseau social. Ainsi, pour la chaîne, il s'agit de "développer l'esprit critique" des 7-12 ans en leur faisant comprendre qu'il est bon de se poser des questions.

"Il n'y a jamais eu de moments plus importants pour donner accès à des informations objectives et impartiales à la nouvelle génération. Des explications factuelles seront données à propos des évènements qui façonnent notre monde", a réagi Angelina Jolie dans un communiqué. Aujourd'hui, nos enfants sont exposés à beaucoup de points de vue sans qu'ils soient nécessairement vérifiés et fiables".

Une émission anglophone qui sera diffusée pendant dix semaines l'année prochaine sur BBC World.