Andie MacDowell en guest star dans l'adaptation TV de "Quatre mariages et un enterrement"

L'actrice américaine participera à l'adaptation télévisée d'un classique de la comédie romantique que s'apprête à faire revivre la plateforme de streaming Hulu. Andie MacDowell y jouera la mère de l'un des personnages principaux, comme un clin d'oeil au film de Mike Newell.

Elle était la tête d'affiche de la comédie romantique culte "Quatre mariages et un enterrement", sa participation dans le remake télévisuel était inévitable. Selon Deadline, l'actrice Andie MacDowell participera en tant que guest star à la mini-série de Hulu qui reprendra l'intrigue du film réalisé par Mike Newell en 1994.

Elle incarnera le rôle de Mrs. Howard, la mère de Ainsley, l'un des personnages principaux campé par Rebecca Rittenhouse. L'actrice américaine donnera la réplique à l'une des stars de "Game of Thrones", Nathalie Emmanuel, qui a décroché le rôle principal, précédemment attribué à Jessica Williams.

L'intrigue de ce remake suivra quatre amis américains, Maya jouée par Nathalie Emmanuel, Craig interprété par Brandon Mychal Smith ("You're the Worst"), Ainsley incarnée par Rebecca Rittenhouse, et Duffy, joué par John Reynolds. Quatre amis qui se retrouvent à l'occasion d'un mariage magnifique à Londres mais dont la vie va être bouleversée après une révélation surprise lors de la cérémonie. Entre histoires d'amour, déceptions amoureuses et scandales politiques, les amis vont passer une année plus qu'agitée ponctuée de quatre mariages et d'un enterrement.

La série, écrite et produite par Mindy Kaling ("The Mindy Project"), ne possède pas encore de date de diffusion.

Sorti en 1994, "Quatre mariages et un enterrement" a été un énorme succès populaire, récoltant plus de 245 millions de dollars dans le monde. Elle mettait en vedette Andie MacDowell, Hugh Grant et Kristin Scott Thomas.