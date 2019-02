Andie MacDowell dans une série pour la Fox inspirée d'une fiction française

L'actrice américaine vient d'être annoncée dans un projet de la Fox adapté de la série française diffusée sur M6 "Quadras", indique la presse américaine. Kathleen Turner sera également au casting de cette série pilotée par le créateur de "Californication".

Actrice culte des années 1990, Andie MacDowell a décroché un nouveau rôle à la télévision pour la Fox. Le projet, provisoirement baptisé "Let's Spend the Night Together", s'inspire d'une série française, "Quadras", diffusée en 2017 sur M6 avec François-Xavier Demaison et Alix Poisson.

La version américaine sera chapeautée par Tom Kapinos, le créateur des séries "Californication" et "Lucifer". La série, décrite comme une dramédie ingénieuse, devrait proposer des épisodes d'une durée d'une heure. Tout comme la version originale, l'histoire se déroulera pendant un mariage, lors de la soirée. Au fur et à mesure, l'intrigue nous dévoilera des secrets surprenants sur le passé et même le présent des invités. La série explorera les liens compliqués entre l'amour, l'amitié et la famille à travers différentes étapes.

Andie MacDowell jouera le rôle de Lily, une mannequin devenue aigrie et ex-femme d'une rock star britannique, Nigel Valentine. L'actrice de "Quatre mariages et un enterrement" donnera la réplique à Kathleen Turner, recrutée pour camper Grace, la mère d'Alex Fletcher qui n'y va pas par quatre chemins pour dire ce qu'elle pense. Cette dernière, connue par les rôles dans "A la poursuite du diamant vert", "Peggy Sue s'est mariée" ou "Friends", retrouvera à cette occasion Tom Kapinos avec qui elle avait collaboré pour la série "Californication".

Endemol Shine North America co-produira la série aux côtés de Tom Kapinos et de François-Xavier Demaison. L'acteur français, qui tient le rôle principal dans la version originale, en est également l'un des producteurs.

En plus de ce projet, Andie MacDowell retrouvera l'univers de "Quatre mariages et un enterrement" grâce à la série en préparation pour la plateforme de streaming Hulu dans laquelle elle apparaîtra comme guest star.