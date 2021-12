" And Just like That" : Les premiers épisodes de la suite de la série culte "Sex and the City" sont sortis

Le 12 novembre 2021, une première bande-annonce de la série "And Just Like That", suite de la saga mythique "Sex and the City" , était diffusée par HBO Max . Dans un communiqué de presse, le service de streaming avait annoncé que les deux premiers épisodes seraient diffusés le 9 décembre prochain. En France , les premières images des nouvelles aventures de la journaliste Carrie Bradshaw et de ses copines ont été diffusées sur la plateforme Salto.

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Charlotte York (Kristin Davis) reviennent sur les écrans après un long moment d’absence mais… sans Samantha Jones (Kim Cattrall), connue pour ses répliques extravagantes sur le sexe et les hommes. Bien que deux longs métrages soient sortis en 2008 et 2010, les fans de "Sex and the City" attendaient la mini-série avec beaucoup d’impatience et d’enthousiasme.

Dans cette nouvelle saison de dix épisodes, la caméra continue de suivre les aventures de ces copines new-yorkaises inséparables qui se racontent leurs histoires sentimentales, professionnelles, familiales et sexuelles. Ainsi, après de longues années, les spectateurs peuvent voir comment les protagonistes devenues quinquagénaires ont évolué et comment celles-ci font face aux aléas de la vie. Ces épisodes sont également l’occasion de découvrir de nouveaux acteurs tels que Sara Ramirez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker et Karen Pittman.