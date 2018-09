"American Horror Story : Apocalypse" : un premier teaser qui annonce la fin du monde

Attendue le 12 septembre aux Etats-Unis, "American Horror Story : Apocalypse" a révélé ses premières images glaçantes entourées de sorcières et d'êtres démoniaques. Emma Roberts, Sarah Paulson ou encore Evan Peters sont de retour, plus effrayants que jamais.

Dans un teaser mystérieux et hâletant, les personnages de la huitième saison de "American Horror Story" se dévoilent rapidement dans des scènes successives. Sarah Paulson, Frances Conroy, Emma Roberts, Evan Peters, Dylan McDermott, Taissa Farmiga Kathy Bates et Jessica Lange seront de retour, aux côtés de Cody Fern et Joan Collins, les nouvelles recrues de cette année.

Intitulée "American Horror Story : Apocalypse", la saison 8 combine deux précédentes saisons de la saga horrifique créée par Ryan Murphy : "Murder House", la première, et "Coven", la troisième saison. Une réunion au sommet entre les sorcières qui annonce la fin du monde.

Après avoir publié plusieurs clichés lors du tournage de cette saison tant attendue par les fans, Ryan Murphy livre un véritable aperçu de Cody Fern dans la peau de Michael Langdon, l'être démoniaque au centre de cette saison.