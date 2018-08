"American Horror Story : Apocalypse" : Ryan Murphy dévoile un premier aperçu

Après un premier teaser plus qu'énigmatique annonçant la huitième saison de "American Horror Story", Ryan Murphy a dévoilé le premier cliché du tournage mettant en scène ses actrices dans la peau de sorcières aux côtés de la chanteuse Stevie Nicks du groupe Fleetwood Mac.

Les sorcières sont de retour. Alors que la huitième saison de "American Horror Story" débutera le 12 septembre prochain sur la chaîne américaine FX, son créateur Ryan Murphy a dévoilé un aperçu de ses actrices lors du tournage.

Cette première photographie atteste des retrouvailles des personnages de la saison 3 "The Coven", qui composeront en partie le casting de la nouvelle saison. Ryan Murphy l'a accompagnée d'une légende : "The Coven est de retour. Quelle nuit sensationnelle avec la légendaire Stevie Nicks sur le plateau de AHS".

The Coven Returns. What a thrilling night with the legend Stevie Nicks on the set of AHS.