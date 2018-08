"American Horror Story : Apocalypse" : d'autres acteurs cultes annoncés au casting

Deux jours après avoir dévoilé une bande-annonce énigmatique, le créateur de la série a annoncé que certains personnages des précédentes saisons reviendraient dans le huitième opus "Apocalypse". Ryan Murphy a déclaré qu'une grande partie des acteurs de la saison 3 "Coven" reprendraient du service .

Jessica Lange réincarnera Constance Langdon, la femme ayant repris la garde de l'enfant satanique lors du premier show. Cody Fern, petit nouveau dans le casting, aura la lourde tâche d'interpréter le rôle de cet enfant désormais plus vieux considéré comme l'Antéchrist. Sarah Paulson, présente à la fois dans "Murder House" et "Coven", alternera entre le personnage de Billie Dean Howard et celui de Cordelia Foxx.

Stevie Nicks, Frances Conroy, Taissa Farmiga, Lily Rabe et Gabourney Sidibe complètent la liste de cette saison définie comme un croisement entre le premier et le troisième opus respectivement surnommés "Murder House" et "Coven".

Diffusée dès le 12 septembre sur FX, "American Horror Story : Apocalypse" s'annonce comme la série terrifiante de la rentrée.