"American Gods" revient le 11 mars 2019 sur Amazon Prime Video

Lancée en 2017, la série tirée du roman de Neil Gaiman "American Gods" reviendra le 11 mars 2019 pour une deuxième, annonce Amazon. Les épisodes, aux nombres de huit et d'une durée d'environ une heure, seront diffusés chaque semaine aux membres de la plateforme.

Basé sur le roman du même nom, écrit par Neil Gaiman en 2002, "American Gods" met en scène le personnage de Shadow qui, après avoir découvert la mort de sa femme et de son meilleur ami, suit un étrange personnage, Mr. Wednesday. Ce dernier n'est autre que l'ancien dieu nordique Odin qui mène une quête à travers les États-Unis pour rallier les anciens dieux contre les nouveaux dieux modernes que sont internet, les médias, la télévision ou encore la voiture.

Ricky Whittle et Ian McShane seront de retour dans leur rôle respectif de Shadow Moon et de M. Wednesday pour cette deuxième saison qui suivra toujours la guerre entre les Dieux de l'ancien monde et ceux du nouveau.

Les fans de la série et du roman pourront retrouver Emily Browning dans la peau de Laura Moon, Crispin Glover dans celle de Mr. World, Pablo Schreiber en tant que Mad Sweeney ou encore Orlando Jones dans la peau de M. Nancy. Gillian Anderson ne rempilera pas pour cette deuxième saison et sera remplacée par Kahnyun Kim pour le personnage de Media. Des nouveaux personnages feront leur apparition avec Mama Ji' incarnée par Sakina Jaffrey ("House of Cards"), Mr. Town, joué par Dean Winters, et Sam Black Crow interprétée par Devery Jacobs.