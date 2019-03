"American Gods", "Osmosis", "Veep"... Cinq séries à ne surtout pas manquer en mars

Kristin Chenoweth et Gillian Anderson ne seront pas de retour dans cette deuxième saison de "American Gods". - © Courtesy of Amazon Prime Video

De Netflix à Amazon Prime Video en passant par Hulu et HBO, de nouvelles séries débarqueront en mars sur nos petits écrans. Ricky Gervais dans la nouvelle série "After Life", la deuxième saison de "American Gods", la première saison de "Charlie, monte le son" avec Idris Elba, la série française de science-fiction "Osmosis" et l'ultime saison de "Veep" avec Julia Louis-Dreyfus, voici les cinq séries à regarder au mois de mars.

After Life Tony mène une vie parfaite jusqu'à ce que sa vie bascule lorsque sa femme meurt soudainement. Il sombre alors dans la dépression et envisage même de se suicider. Jadis gentil, il va radicalement changer d'attitude et vivre désormais comme bon lui semble. Brutalement honnête, il fera et dira ce qu'il veut, choquant son entourage qui souhaite retrouver l'homme qu'il était avant cette tragédie. Le 8 mars sur Netflix

American Gods Le combat des anciens et des nouveaux dieux n'est pas près de s'arrêter. M. Voyageur est toujours en quête d'alliés tandis que M. Monde rassemble ses forces pour la guerre divine. Ombre Moon, toujours suivi par sa femme revenante Laura Moon aidée par Sweeney le Dingue, continue de servir M. Voyageur comme garde du corps au péril de sa propre vie. Il est temps pour les Anciens Dieux de se battre sur l'autel des feux sacrés. Le 11 mars sur Amazon Prime Video

Charlie, monte le son Après un certaine célébrité, Charlie voit sa carrière de DJ s'effriter. Pour rebondir, ce dernier va accepter l'offre de son meilleur ami et devenir la nounou de sa fille de 11 ans, Gabby. Une opportunité pour Charlie de gagner un peu d'argent tout en se rapprochant de la mère, un DJ de renom. Face à une jeune fille incontrôlable, Charlie se retrouvera dans des situations bien plus compliquées que ce qu'il n'aurait pensé. Le 15 mars sur Netflix

Osmosis Et si trouver le véritable amour était possible grâce à la technologie ? Bien plus qu'une simple application, le programme Osmosis permet de récolter des données directement tirées du cerveau de ses utilisateurs grâce à des robots implantés. Ils seront plusieurs à tenter cette expérience novatrice, mais derrière le progrès se cache une part d'ombre. Quel prix sont-ils prêts à payer pour trouver leur âme soeur ? Le 29 mars sur Netflix