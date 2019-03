"American Gods" aura le droit à une saison 3

La série fantastique inspirée de l'oeuvre de Neil Gaiman vient de recevoir la commande d'une troisième saison, une semaine seulement après la sortie de sa deuxième salve sur Amazon Prime Video. Toujours portée par le duo Ian McShane et Ricky Whittle, la série sera dirigée par un énième showrunner, Charles "Chic" Eglee, qui succède à Jesse Alexander.

Les Dieux du streaming sont avec eux. Les divinités de la série "American Gods" reviendront pour une troisième saison, a-t-on appris par la presse américaine. L'annonce arrive moins d'une semaine après le lancement de la deuxième saison sur la plateforme Amazon Prime Video. Les acteurs eux-mêmes ont commenté cette annonce à l'image de l'un des acteurs principaux, Ricky Whittle alias Ombre Moon sur son compte Twitter : "Et bien, et bien, et bien, saison 3 hein ? Je ne serais pas ici sans tous ceux impliqués devant et derrière la caméra tout au long de ces trois dernières années. Un immense merci également à notre incroyable communauté de fans dans le monde, sans votre foi et votre soutien, nous ne pourrions continuer l'histoire incroyable de @neilhimself [Neil Gaiman]"

En plus d'une nouvelle saison, "American Gods" se dotera également d'un nouveau showrunner avec Charles "Chic" Eglee qui succédera à Jesse Alexander qui avait lui-même remplacé les créateurs de la série Bryan Fuller et Michael Green. Ces derniers s'étaient vus remerciés par la production de Fremantle après des différences artistiques et budgétaires à l'issue de la première saison.

"Je suis ravi que 'American Gods' ait été renouvelé pour une troisième saison et encore plus enthousiaste à l'idée de travailler avec Chic Eglee", a déclaré Neil Gaiman, l'auteur du roman qui a inspiré la série. "Chic est le meilleur complice. Nous avons travaillé pendant des semaines maintenant à construire la saison et je suis enchanté qu'il puisse porter le flambeau à la gloire de 'American Gods'". La série raconte le combat entre les anciennes divinités contre les nouveaux dieux tels que les Médias ou encore la technologie.

Produite par FremantleMedia, d'après le roman fantastique écrit par Neil Gaiman en 2002, la série "American Gods" est portée par de nombreux acteurs de renom dont Ian McShane ("Deadwood", "les piliers de la terre"), Ricky Whittle ("Les 100") ou encore Pablo Schreiber ("Orange is the new black").