America Ferrera ("Ugly Betty"), la nouvelle série des créateurs de "Elite"... Les nouveaux projets de Netflix

Netflix tente de s'imposer aussi bien en Amérique latine qu'en Espagne grâce à de nouvelles séries en préparation. Le géant américain adaptera "Gente-fied", la web-série produite par America Ferrera qui dépeint le quotidien des latinos, constamment confrontés aux préjugés. Netflix mise également sur cinq séries originales espagnoles pour asseoir son emprise sur le marché espagnol après le succès de "Elite".

Netflix continue de se diversifier. Après Jim Parsons, la plateforme vient d'acquérir la nouvelle série produite par America Ferrera, l'actrice plus connue pour son rôle dans la comédie "Ugly Betty". Le géant américain va adapter la web série latine"Gente-fied" lancée en 2017 sur la plateforme Macro. Selon la presse américaine, le leader du streaming a commandé dix épisodes d'une durée de trente minutes pour la première saison.

On y suivra la vie de trois cousins mexicains-américains qui courent à tout prix après le rêve américain en plein Los Angeles. Un rêve qu'ils souhaitent atteindre coûte que coûte même s'il met en péril leur quartier, leur grand-père immigré et même leur restaurant de tacos préféré. Pour le moment, on ne sait pas si les acteurs et actrices de la série originale reviendront dans cette adaptation. Toutefois, Marvin Lemus et Linda Yvette Chavez, les créateurs de la série, seront bien de retour en tant que co-producteurs exécutifs et scénaristes. Marvin Lemus en sera même le réalisateur.

La première version racontait l'histoire de sept personnages issus du quartier de Boyle Heights à Los Angeles qui essayaient de réussir leur vie malgré les préjugés sur les Mexicains. Chaque épisode se déroulait selon le point de vue de l'un des personnages et explorait ses problèmes au sein de la population.

Cinq nouvelles séries espagnoles

Si Netflix compte étendre son emprise sur le marché mexicain autrement qu'en retraçant l'enfer de la drogue avec "Narcos : Mexico", la plateforme poursuit toujours son développement en Espagne à travers des créations originales. Après le succès de "Elite" en 2018 et surtout de "La Casa de papel" en 2017, le géant américain a jeté son dévolu sur cinq nouvelles séries, a-t-il dévoilé lors du Festival de cinéma de Berlin 2019. La première, intitulée "El vecino", produite par la même société derrière "Elite", raconte l'histoire d'un homme qui va recevoir des pouvoirs surnaturels d'un alien.

"Días de Navidad", suivra la vie de quatre soeurs qui célèbrent Noël. La série traversera les âges pour les découvrir de leur adolescence à leurs vieux jours.

"El desorden que dejas" s'intéressera à Raquel, une jeune professeure de littérature qui doit s'installer dans la ville natale de son mari qui cache de nombreux secrets.

Avec "Memorias de Idhún", Netflix proposera l'adaptation du roman fantastique du même nom à ses abonnés.

"Valeria" tournera autour d'une écrivaine en pleine crise, ses trois meilleurs amis et leur vie entre amour, amitié, doutes, chagrin...

Ces cinq nouvelles séries devraient débarquer sur la plateforme courant 2020.