Amazon tourne une série sur Maradona

Le tournage d'une série consacrée à la vie de Diego Maradona a débuté lundi à Buenos Aires, avec la bénédiction de l'ancienne vedette du football, ont rapporté les médias argentins.

Créée par Amazon, qui la diffusera sur sa plateforme de vidéo en ligne, et la société de production mexicaine BTF Media, "Sueño Bendito" (Rêve béni) commence par une overdose de Maradona dans une villa de la station balnéaire de Punta del Este, prisée des célébrités argentines.

Trois acteurs argentins - Nazareno Casero, Juan Palomino et Nicolas Goldschmidt - incarnent Maradona à trois époques de sa vie, parsemée de scandales, de femmes, de drogue et dopage. Joueur génial, entraîneur médiocre, Maradona a été champion du monde avec l'Argentine. "C'est une série biographique d'une heure qui reviendra sur les triomphes et les défis de ce footballeur légendaire, les moments-clés de sa carrière professionnelle et de sa vie personnelle", avait anticipé Amazon Prime Video.

Le cinéaste Emir Kusturica avait tourné un documentaire sur Maradona, mais c'est la première série sur l'ancien champion, aujourd'hui entraîneur au Mexique de l'équipe des Dorados de Sinaloa.

Son ex-épouse Claudia Villafañe, avec qui il est en procès depuis des années, a émis des réserves sur le contenu de la série. "J'ai vu leur parti-pris : ce qui est vendeur, le morbide, et tout ça. Si le récit ne décrit pas ce que j'ai vécu, alors je raconterai certainement ma version des faits", a-t-elle averti.

Le documentaire "Maradona par Kusturica" est sorti il y a maintenant plus de 10 ans.