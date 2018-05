Amazon sur le point de sauver la série "The Expanse" ?

Annulée par Syfy il y a seulement dix jours, la série futuriste "The Expanse" pourrait bien continuer son voyage sur Amazon qui serait enclin à reprendre la série pour sa quatrième saison.

Le géant du streaming Amazon serait en négociations pour donner une seconde chance à la série de science-fiction dont le final de la troisième saison est attendu pour le 27 juin prochain. Jeff Bezos, PDG d'Amazon Studios, serait en effet un grand fan des romans de James S. A. Corey sur lesquels la série est basée.

Mené par Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Dominique Tipper, Cas Anvar, Wes Chatham et Frankie Adams, "The Expanse" plonge les téléspectateurs dans un futur où les humains ont colonisé le système solaire et que la disparition d'une femme a mis en lumière un complot menaçant la paix entre les colonies.

La chaîne spécialisée Syfy diffusait la série depuis fin 2015 aux Etats-Unis tandis que Netflix détenait les droits à l'international. Amazon Studios est déjà lié à la série en ayant les droits de diffusion en streaming des trois premières saisons.

Série majeure de Syfy, la saison 2 de "The Expanse" avait perdu 24% de son audience par rapport à la première saison malgré une promotion accrue.

Amazon Studios continue sa stratégie en voulant s'imposer comme une véritable alternative à Netflix en proposant des séries de qualité en streaming. "The Expanse" rejoindra donc sûrement la prochaine série dramatique de Jordan Peel "The Hunt", la nouvelle série des créateurs de "Westworld", "The Peripheral" ou la série "Le Seigneur des anneaux".

Bande-annonce de "The Expanse" :