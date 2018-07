Amazon renouvelle "The Man in the High Castle" pour une saison 4

Alors que la saison 3 ne sera diffusée que le 5 octobre prochain sur Amazon, le géant du web a d'ores et déjà annoncé des épisodes supplémentaires en marge du Comic-Con de San Diego.

"The Man in the High Castle" est l'une des séries les plus populaires du service Prime d'Amazon. Inspirée du roman "Le Maître du Haut Château" de Philip K. Dick publié en 1962, la fiction se concentre sur un groupe de résistants après que les Etats-Unis ont perdu la seconde Guerre Mondiale. Le pays est alors divisé entre l'Empire du Japon et l'Allemagne nazie.

La productrice Isa Hackett, fille de l'auteur du livre sur lequel est basé la série, a révélé que la saison quatre était actuellement en pré-production.

Au casting, on retrouve Rufus Sewell, Alexa Davalos, DJ Qualls, Rupert Evans, Stephen Root, Luke Kleintank et Cary-Hiroyuki Tagawa. Eric Overmyer est devenu le producteur artistique de la série depuis la saison 2.