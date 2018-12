Amazon renouvelle "Goliath" pour une saison trois

C'est une annonce que les fans de "Goliath" attendaient depuis juin 2018, mois où la saison deux de la série avait été mise en ligne sur la plateforme de streaming d'Amazon. Six mois plus tard, le géant du web a révélé que des épisodes supplémentaires avaient été commandés pour 2019.

Lancée en 2016 sur Amazon Video, "Goliath" raconte l'histoire de l'avocat Billy McBride, joué par l'acteur Billy Bob Thornton. Il cherche à se construire une nouvelle réputation après qu'un client qu'il avait défendu avec succès lors d'une précédente affaire, assassine toute une famille. "Nos abonnés ont adoré les deux premières saisons de "Goliath" et je suis très heureux de pouvoir leur assurer une saison supplémentaire de ce drame juridique qui se veut intelligent et surprenant, a réagi Vernon Sanders, à la tête de la section Télévision chez Amazon Studios. De nombreuses stars vont rejoindre Billy Bob Thornton et ses partenaires pour ce chapitre trois que l'on a déjà hâte de découvrir".

En effet, de nouvelles figures ont été ajoutées à la distribution de cette troisième saison. On retrouvera ainsi Dennis Quaid ("The Day After Tomorrow"), Amy Brenneman ("The Leftovers"), Beau Bridges ("Homeland"), Griffin Dunne ("House of Lies"), Sherilyn Fenn ("Twin Peaks: The Return") et Shamier Anderson ("Destroyer").

Concernant le scénario, Billy McBride sera confronté à la mort d'un vieil ami. L'enquête sur sa disparition le conduira dans la Vallée Centrale de Californie où il entrera en conflit avec un milliardaire, propriétaire d'un ranch.

Le nombre d'épisodes qui constituera la saison trois n'a pas encore été déterminé.