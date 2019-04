Amazon Original dévoile une nouvelle bande-annonce déjantée de la série "The Boys"

Amazon Prime Video lance "The Boys", une nouvelle série comique à l'intrigue complètement barrée. Arrivée prévue le 26 juillet prochain. Les aficionados des séries retrouveront Chace Crawford de "Gossip Girl" ainsi que Antony Starr de "Banshee" et Simon Pegg ("Shaun of the Dead") au casting. Une première bande-annonce décalée vient d'être dévoilée.

Tous les héros n'ont pas forcément des super-pouvoirs. "The Boys", la nouvelle série comique d'Amazon Original se dévoile à travers de premières images inédites et non censurées. Si la nouveauté sera disponible sur la plateforme de streaming d'Amazon Prime Video dès le 26 juillet dans plus de 200 pays et territoires, elle sera présentée lors du Festival de Tribeca en avant-première mondiale le lundi 29 avril prochain à New York.

Des héros qui abusent de leurs super-pouvoirs

La série à l'intrigue irrévérencieuse suivra les dérives des super-héros élevés au rang de célébrités. Devenus des figures populaires et aussi influentes que les politiciens, ces super-héros, appelés "The Seven", usent et abusent de leur statut pour faire ce que bon leur semble au détriment du bien commun. Pour contrer leur superpuissance, les "Boys", des humains sans super-pouvoirs, vont se lancer dans une quête afin de lever le voile sur le véritable visage de ces soi-disant super-héros. Ils s'attaqueront également à Vought, un conglomérat de plusieurs milliards de dollars qui couvre tous leurs sombres secrets.

Jack Quaid ("The Hunger Games"), Karl Urban ("Star Trek"), Laz Alonso ("Detroit"), Tomer Capon ("Otages"), Karen Fukuhara ("Suicide Squad"), Simon Pegg ("Mission : Impossible - Fallout") y incarnent respectivement les personnages de Hughie, Billy Butcher, Mother's Milk, Frenchie, The Female et du père de Hughie. Ces derniers composent la bande des "Boys".

Elisabeth Shue présente dans le casting

Tandis que les "Seven" seront joués par Antony Starr ("Banshee") dans la peau de Homelander, Erin Moriarty ("Captain Fantastic") dans celle de Starlight, Dominique McElligott ("House of Cards") sera Queen Maeve, Jessie T. Usher ("Independence Day : Resurgence") jouera A-Train, Chace Crawford ("Gossip Girl") interprétera The Deep et Nathan Mitchell ("Supernatural") Black Noir. L'actrice Elisabeth Shue, nommée aux Oscars pour "Leaving Las Vegas" en 1996, fera également partie de cette distribution dans la peau de Madelyn Stillwell, la vice-présidente senior du Hero Management chez Vought.

Basée sur la bande dessinée du même nom, et co-créée par l'un des auteurs Gart Ennis, la série comportera huit épisodes conçus par le créateur de la série "Supernatural", Eric Kripke. Après avoir annoncé l'arrêt de sa série "Preacher", Seth Rogen interviendra en tant que producteur exécutif pour "The Boys", aux côtés de son acolyte Evan Goldberg.