Amazon donne son feu vert à la série de Jordan Peele et ses chasseurs de nazis

Amazon Prime vient de commander dix épisodes d'une nouvelle série baptisée "The Hunt" et créée par David Weil. Jordan Peele, le réalisateur de "Get Out", sera en charge de la production avec sa société Monkeypaw. "Quand David Weil m'a parlé pour la première fois de 'The Hunt', j'ai su immédiatement que nous devions être impliqués dans ce projet", a révélé le réalisateur oscarisé. "C'est cathartique. C'est sombre. C'est effroyablement pertinent. C'est exactement ce que je veux voir à la télévision. Je suis ravi de travailler avec Amazon sur ce projet incroyable."

La série suivra des chasseurs de nazis à la fin des années 70 à New York. Surnommés "les Chasseurs", le groupe découvre l'existence de centaines de nazis vivant parmi eux et complotant pour créer le quatrième Reich aux Etats-Unis. Les "chasseurs" uniront alors leurs forces pour ramener ces nazis devant la justice et mettre un terme à leurs plans génocidaires.

Jordan Peele produit déjà la nouvelle comédie "The Last O.G." sur TBS avec Tracy Morgan, qui vient d'être renouvelée pour une deuxième saison. Réalisateur de talent, il dirigera également Elisabeth Moss et Lupita Nyong'o dans son prochain film "Us", prévu pour le 15 mars 2019.