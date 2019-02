Amazon commande une saison 3 de "Jack Ryan" avec John Krasinski

Avant même l'arrivée de la deuxième saison, attendue courant 2019, Amazon a annoncé le renouvellement de sa série avec John Krasinski pour une troisième saison.

Jack Ryan ne compte pas quitter Amazon de si tôt. Avant même la sortie de sa deuxième saison, le géant américain a décidé de poursuivre l'aventure de Tom Clancy pour une troisième année consécutive sur sa plateforme. Jennifer Salke, directrice d'Amazon Studios, a affirmé, lors de la tournée presse d'hiver de la TCA (Television Critics Association), le mercredi 13 février, qu'elle ne voyait "aucune raison de ne pas faire" plus d'épisodes. Produite par Paramount Television, le prédécesseur de Jennifer Salke à la tête d'Amazon Studios, Roy Price, avait signé un contrat de deux saisons pour "Jack Ryan" en 2016.

Août 2020 ?

La deuxième saison est attendue dans le courant de l'année 2019, probablement vers l'été, mais déjà le succès de la série télévisée a dépassé les attentes des dirigeants de la plateforme. "Le show a été incroyablement bien accueilli", avait confié John Krasinski lors de la conférence de rentrée d'Amazon Prime Video à Londres en octobre dernier. L'acteur était présent dans la capitale anglaise pour tourner justement certaines scènes de la deuxième saison. Quant à la troisième salve, les informations se cantonnent à cette annonce sans en préciser ni la date de tournage ni son intrigue. Si l'on suit le schéma de la première et de la deuxième saison, le tournage de la troisième saison pourrait se dérouler en été 2019 pour une diffusion en 2020.

Après nous avoir fait voyager entre les Etats-Unis, la France ou encore la Turquie, "Jack Ryan" continuera son tour du monde dans la prochaine saison et nous emmènera encore en Europe, en Amérique du Sud et évidemment aux Etats-Unis. John Krasinski et Wendell Pierce seront de retour dans la peau des personnages principaux, Jack Ryan et James Greer. L'acteur de "The Office" y incarne un analyste financier de la CIA devenu un agent de terrain au centre de la lutte contre le terrorisme.

Après trois ans de travail, la première saison de huit épisodes, d'une durée d'une heure, a été mise en ligne le 31 août 2018 sur la plateforme d'Amazon Prime Video marquant ainsi l'un des shows les plus importants du concurrent de Netflix avec un budget estimé entre 8 et 10 millions de dollars par épisode.