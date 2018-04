Amazon commande un remake de la série "Utopia"

Amazon Studios a donné son feu vert pour la production de la série "Utopia", adaptation de la série britannique du même nom diffusée en 2013 sur la chaîne Channel 4. Le géant américain a confié l'écriture et la réalisation du programme à Gillian Flynn, scénariste du film "Gone Girl" et auteure du best-seller dont il s'inspire. Elle a récemment signé le scénario de la mini-série "Sharp Objects", autre adaptation d'un de ses romans attendue cet été sur HBO.

A l'origine, le réalisateur de "Gone Girl" David Fincher s'était lancé dans l'écriture de la version américaine d'"Utopia" pour HBO, avant de se désister à cause de désaccords financiers. La nouvelle série "Utopia" comptera neuf épisodes et débarquera prochainement sur Amazon Prime.



Créé par Dennis Kelly, le thriller conspirationniste raconte la vie de jeunes adultes traqués par une mystérieuse organisation gouvernementale après avoir découvert le roman illustré d'une secte mythique. "Utopia" a remporté l'International Emmy Award de la meilleure série dramatique en 2017.