Amazon commande la nouvelle série du créateur de "The Walking Dead"

Amazon Prime Video va diffuser "Invincible", la nouvelle série du créateur de "The Walking Dead". La série animée, basée sur la bande-dessinée du même nom, aura huit épisodes d'une durée d'une heure. Écrite par Robert Kirkman, dessinée par Cory Walker et Ryan Ottley, l'histoire suit les aventures de Mark Grayson, un adolescent d'apparence normale mais avec un père comme super-héros le plus puissant de tous les temps. Des super-pouvoirs que le jeune garçon semble avoir hérités. La bande-dessinée s'est arrêtée en février 2018 après quinze ans de tirage.

"Je ne pourrais pas être plus fier de la série que Cory Walker, Ryan Ottley et moi-même avons réalisée ces quinze dernières années. Savoir que nos personnages vivront sur d'autres supports est presque trop excitant à supporter. Ce qu'Amazon nous permet de faire sous une forme animée est révolutionnaire et j'ai hâte que nos fans en attestent.", a déclaré Robert Kirkman.

La série, qui sera produite par la société de production Skybound de Robert Kirkman, n'a pas encore de date de diffusion mais sera disponible dans plus de 200 pays. À noter que ce projet s'ajoute à celui de Seth Rogen et Evan Goldberg qui travaillent depuis plus d'un an sur une adaptation live destinée au grand écran de "Invincible".

Robert Kirkman est toujours producteur exécutif de la série "The Walking Dead" diffusée sur AMC dont il est l'auteur de la bande-dessinée et co-créateur avec Tony Moore. La série télévisée entrera dans sa neuvième saison en octobre prochain.