Alyson Hannigan au casting de "Kim Possible" pour la télévision américaine

On ne l'avait pas vue depuis la fin de la série "How I Met Your Mother" mais Alyson Hannigan pourrait bien signer son retour dans l'adoption en live-action de "Kim Possible", selon Comingsoon. Le dessin animé de Disney Channel, "Kim Possible" suivait la vie d'une jeune lycéenne rouquine qui dans son temps libre sauvait le monde en combattant des méchants. L'actrice américaine a été choisie pour incarner le rôle de la mère de la jeune espionne, la neurochirurgienne Ann Possible, dans l'adaptation de la série en téléfilm.

L'actrice américaine Connie Ray jouera quand à elle le rôle de la grand-mère, Nana Possible. Todd Stashwick et Taylor Ortega rejoindront également le casting pour incarner respectivement les antagonistes Drakken et Shego. C'est la jeune Sadie Stanley qui entrera dans la peau de l'héroïne Kim Possible. Elle sera entourée de Sean Glambrone ("Les Goldberg") qui jouera Ron Stoppable, Ciara Wilson en tant qu'Athena et Erika Tham dans le rôle de Bonnie. Derrière le projet, on retrouvera les auteurs du dessin animé qui s'occuperont du scénario, tandis qu'Adam B. Stein et Zach Lipovsky co-réaliseront et produiront le téléfilm qui devrait être diffusé début 2019.

"Kim Possible" a été diffusé sur Disney Channel de 2002 à 2007 avant d'être retiré de l'antenne. Deux téléfilms basés sur le dessin animé ont déjà vu le jour : "Kim Possible : La clé du temps" en 2003 et "Kim Possible : Mission Cupidon" en 2005.

Alyson Hannigan a incarné pendant neuf ans le rôle de Lily Aldrin dans la série "How I Met Your Mother" de 2005 à 2014. Avant cela, l'actrice s'était faite découvrir dans la série culte "Buffy contre les vampires" en tant que l'amie de la tueuse, Willow Rosenberg.