Alexis Denisof " dans "Les Nouvelles Aventures de Sabrina"

Netflix recrute trois nouveaux acteurs pour sa série "Les Nouvelles Aventures de Sabrina". Mckenna Grace, Alexis Denisof et Jedidiah Goodacre ont décroché des rôles récurrents aux côtés de Kiernan Shipka et Ross Lynch.

Netflix vient de grossir les rangs de sa nouvelle série "Les Nouvelles Aventures de Sabrina". Alexis Denisof, connu pour avoir joué dans les séries "How I Met Your Mother" et "Buffy contre les vampires", a décroché le rôle d'Adam Masters, le petit ami charmant de Mary Wardwell, jouée par Michelle Gomez, de retour à Greendale après avoir travaillé à l'étranger avec Médecins sans frontières, sans savoir que sa fiancée est devenue le diable en personne. Il apparaîtra dans la deuxième saison de la série de Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de "Riverdale", prévue en 2019.

Alexis Denisof ne sera pas le seul petit nouveau à intégrer le casting de la nouvelle version de "Sabrina, l'apprentie sorcière". D'après plusieurs médias américains, la jeune actrice Mckenna Grace jouera la version enfant de Sabrina lors de l'épisode spécial "Midwinter's Tale" qui sera diffusé le vendredi 14 décembre prochain. Un autre acteur sera également de la partie. Jedidiah Goodacre, qui a tenu un rôle dans "The Originals", a décroché le rôle de Dorian Gray, le propriétaire d'une boîte de nuit, un homme mystérieux et très habile à garder des secrets, particulièrement les siens.

La première saison de la série "Les Nouvelles Aventures de Sabrina" a été mise en ligne le 26 octobre dernier sur Netflix avec Kiernan Shipka dans le rôle phare de la sorcière adolescente Sabrina Spellman. Mckenna Grace, Alexis Denisof et Jedidiah Goodacre rejoindront le casting déjà composé par Miranda Otto, Lucy Davis et Ross Lynch.