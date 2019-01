Alexandra Lamy de retour dans un téléfilm sur TF1

L'animateur Nagui produira deux séries en 2019 dont un téléfilm avec Alexandra Lamy baptisé "Walkyries" que TF1 diffusera. Pour le moment, le casting complet n'a pas été dévoilé mais le tournage est censé commencer au printemps prochain, a annoncé le présentateur de France 2 à Telestar.

2019 s'annonce chargée pour Alexandra Lamy. Alors qu'elle sera la présidente du Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez, l'actrice française reviendra sur le petit écran dans un téléfilm de TF1. C'est une autre figure de la télévision qui a révélé cette information à Telestar. Dans cette interview, le présentateur Nagui a dévoilé de nouveaux éléments concernant la mini-série qu'il produira pour la première chaîne. Composée de six épisodes, le programme a été baptisé "Walkyries" et suivra "l'histoire d'un serial killer qui s'attaque principalement à des femmes". Si aucun autre acteur n'a été confirmé à part Alexandra Lamy, le tournage de cette production devrait être lancé au printemps prochain, a précisé le présentateur de "Tout le monde veut prendre sa place" sur France 2.

L'actrice n'en est pas à son premier coup d'essai avec les mini-séries. Alexandra Lamy était apparue en 2015 dans "Une chance de trop", adaptée d'un roman d'Harlan Coben, puis l'année suivante dans "Après moi le bonheur", téléfilm adapté du livre autobiographique écrit par Marie-Laure Picat, "Le Courage d'une mère".

En attendant "Walkyries", Alexandra Lamy sera à l'affiche de la comédie "Chamboultout" d'Eric Levaine avec José Garcia et Michaël Youn. Quant à Nagui, l'animateur de France 2 continue de se diversifier avec son prochain projet qu'il produira pour la chaîne de la télévision publique, une série sur "la vie, privée et en classe, de 29 élèves et d'un professeur dans un lycée", a-t-il dévoilé dans une interview pour Tvmag, baptisée "Trente vies".