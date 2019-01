Al Pacino devrait jouer dans une première série télévisée intitulée "The Hunt"

L'acteur, oscarisé en 1993 pour "Le Temps d'un week-end" de Martin Brest, est sur le point d'accepter de jouer son premier rôle principal dans une série télévisée, "The Hunt", distribuée par Amazon et créée par David Weil.

Produite par Jordan Peele, le réalisateur de "Get Out", "The Hunt" est une fiction dramatique qui sera constituée de dix épisodes. Inspirée de faits réels, l'histoire suit un groupe de chasseurs de Nazis qui vit à New York City en 1977. L'organisation découvre que ces derniers veulent créer un Quatrième Reich aux États-Unis. Elle décide alors d'entreprendre une mission pour faire échouer leur plan.

L'accord n'est pas encore signé avec Al Pacino. Mais si l'information du Hollywood Reporter se confirme, il rejoindrait Logan Lerman, le héros du "Monde de Charlie". Il jouera Jonah Heidelbaum, qui décide de traquer l'assassin de sa grand-mère. Al Pacino interpréterait un chasseur de Nazis vétéran qui deviendra le mentor de Jonah Heidelbaum.

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée.

En 1993, l'acteur a reçu l'oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans "Le Temps d'un week-end". Découvrez une bande annonce du film :