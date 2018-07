"After life" : Netflix dévoile le casting de la série réalisée par Ricky Gervais

Créateur, réalisateur, producteur et acteur, Ricky Gervais vient d'entamer le tournage de sa nouvelle série qu'il destine à Netflix. Le casting a enfin été révélé par la plateforme.

Pour sa nouvelle création télévisée, le créateur de "The Office" s'est entouré de Penelope Wilton ("Downton Abbey", "Doctor Who"), David Bradley ("Harry Potter", "Game of Thrones"), Ashley Jensen ("Extras"), Tom Basden ("Plebs", "David Brent : Life On The Road"), Tony Way ("Edge of Tomorrow"), David Earl ("Cemetery Junction", "Derek"), Joe Wilkinson ("Him and Her"), Kerry Godliman ("Derek") Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty et Diane Morgan ("David Brent : Life On The Road").

"Ce casting réunit la crème des nouveaux acteurs britanniques dont certains ont déjà joué dans mes derniers films", a déclaré Ricky Gervais.

Dans cette série, Tony, incarné par Ricky Gervais, a une vie parfaite mais tout bascule lors sa femme Lisa meurt soudainement. Depuis sa mort, Tony n'est plus le même. Après avoir envisagé le suicide, il décide finalement de vivre comme bon lui semble pour le reste de sa vie en disant et faisant ce qu lui passe par la tête, sans penser aux conséquences. Un nouveau mode de vie qui ne plaît pas à ses amis. Ces derniers feront tout pour retrouver leur ami, jadis gentil.

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée pour cette comédie qui s'annonce noire et acide, à l'image de l'humour de Ricky Gervais.