Adrien Brody au casting d'une série adaptée d'une histoire de Stephen King

L’acteur américain incarnera le personnage principal dans cette adaptation d’une nouvelle écrite par le génie de l’horreur, Stephen King. S’il est le premier et le seul à avoir été annoncé pour le moment dans le casting, le tournage de cette série en développement chez Epix débutera en mai 2020 au Canada, pour une diffusion à l’automne de la même année.

Depuis 2017 et son rôle dans "Peaky Blinders", Adrien Brody n’avait pas remis les pieds sur un plateau de tournage d’une série. C’est désormais chose faite, avec un nouveau projet dans les couloirs de la chaîne de télévision payante américaine Epix. Dix épisodes sont prévus pour la première saison. Baptisée "Jerusalem’s Lot", la série est l’adaptation de la nouvelle de Stephen King du même nom, publiée en 1978.

Les frères Peter et Jason Filardi signeront l’écriture du scénario de "Jerusalem’s Lot" et interviendront également comme showrunners, ainsi que producteurs exécutifs aux côtés de De Line Production et Epix. L’histoire, qui se déroulera dans les années 1850, suivra le personnage de Charles Boone, incarné par Adrien Brody, qui décide de s’installer dans sa demeure ancestrale avec ses trois enfants, à la suite de la mort de sa femme en mer. Il retourne dans sa maison de famille dans le Maine pour y découvrir des secrets de famille enfouis, cachant une histoire sordide qui a impacté l’histoire de la famille Boone. Pour le moment, le reste du casting n’a pas été dévoilé.

Dernièrement, Adrien Brody avait tenu un rôle dans la quatrième saison de la série "Peaky Blinders" sur la BBC. Oscarisé pour "Le Pianiste", l’acteur américain sera bientôt à l’affiche de "The French Dispatch", le prochain film de Wes Anderson avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux et Saoirse Ronan, prévu pour 2020.