Adam Pally et Abby Elliott joueront dans la prochaine série de NBC "Uninsured"

D'après plusieurs médias américains, Adam Pally et Abby Elliott se retrouveront à la tête d'une série en développement chez NBC. Intitulée "Uninsured", la comédie racontera l'histoire d'un couple marié venant en aide aux parents du mari. Développé par Dan Levy, Jessy Hodges ("Barry") et Amer Padha-Chatel ("Beecham House") participeront également à l'épisode pilote.

Souvent relégués dans des rôles secondaires, Adam Pally et Abby Elliott viennent d'être annoncés dans les rôles principaux d'un pilote en chantier chez NBC, "Uninsured". Ils interpréteront un couple marié, Dave et Rebecca, de jeunes parents qui se voient obligés de prendre soin des parents de Dave après la mauvaise gestion de leurs finances.

Adam Pally incarnera Dave, un mari décrit comme "un homme naturellement stylé doté d'un grand coeur" tandis que sa co-star, Abby Elliott sera "la super maman" qui aimerait avoir une maison rangée et calme, en vain.

Ce ne sera pas la première fois que ces acteurs se rencontreront sur un plateau de télévision. En 2013, Abby Elliott avait intégré, le temps d'un épisode, la comédie "Happy Endings" dans lequel elle tenait le rôle de la petite-amie du personnage principal, joué par Adam Pally.

Jessy Hodges ("Barry") et Amer Padha-Chatel ("Beecham House") font également partie de la série écrite par l'un des scénaristes de "The Goldbergs", Dan Levy, également producteur exécutif. La jeune femme campera le personnage de Joanna, la petite soeur de Dave tandis que l'acteur incarnera Aram, l'un des associés de Dave, toujours à la recherche d'un contrat de plus à signer.

Si l'épisode pilote est retenu, la série pourrait débarquer sur le petit écran pour la saison 2019/2020.

Adam Pally a récemment tenu un rôle dans la comédie "Making History" sur la Fox en 2017 mais s'est réellement illustré dans la série comique de Mindy Kaling, "The Mindy Project", de 2013 à 2017. Quant à Abby Elliott, la jeune actrice a tenu le rôle de la déjantée Jeannette dans les deux dernières saisons de "How I Met Your Mother" en 2013 et 2014. Dernièrement, Abby Elliott incarnait Brooke Von-Weber dans la comédie "Odd Mom Out", désormais annulée par la chaîne américaine Bravo.