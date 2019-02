Adam DeVine et Michael Douglas dans l'adaptation des "Oeufs verts au jambon" du Dr. Seuss

Annoncée il y a maintenant quatre ans, l'adaptation du livre "Les oeufs verts au jambon" du Dr. Seuss va finalement voir le jour sur la plateforme Netflix à l'automne prochain. Co-produite par Ellen Degeneres et Warner Bros, la série accueillera au casting vocal Adam DeVine et Michael Douglas dans les rôles principaux.

Véritables classiques aux Etats-Unis, les contes du Dr. Seuss se déclinent de plus en plus au cinéma et à la télévision. Alors que la troisième adaptation du "Grinch" est sortie en novembre 2018 au grand écran, c'est une autre histoire qui a capté l'attention de Netflix pour les besoins d'une nouvelle série télévisée. Baptisée "Les oeufs verts au jambon", l'adaptation du conte pour enfants devrait débarquer sur la plateforme de streaming au début de l'automne, a dévoilé le géant américain dans un premier teaser.

Produite par la célèbre humoriste et animatrice de talk-show Ellen Degeneres, la série animée réunira des grands noms du cinéma américain. Adam DeVine ("Pitch Perfect"), Michael Douglas ("La Méthode Kominsky"), Ilana Glazer ("#Pire soirée"), Diane Keaton ("The Young Pope") et Keegan-Michael Key ("Friends From College") prêteront leur voix aux personnages de l'histoire pour enfants.

Cap sur l'animation

Adam DeVine doublera le personnage principal de Sam I Am (Sam-est-mon-nom en version française), qui en plus d'adorer les œufs verts au jambon, n'hésite pas à sauver des animaux rares du zoo, à l'image du "Chickeraffe" qu'il souhaite ramener dans son habitat naturel. Dans son périple, il sera rejoint par Guy I Am, interprété par Michael Douglas, un inventeur frustré qui, après avoir échangé sa mallette avec celle de Sam I Am, se retrouve impliqué dans cette aventure. Ilana Glazer y incarnera EB, une fille qui souhaite avoir un animal sauvage et dangereux à elle tandis que Diane Keaton prêtera sa voix à Michellee, sa mère ultra-protectrice. Keegan-Michael Key interviendra quant à lui en tant que narrateur de l'histoire. Eddie Izzard, Jeffrey Wright, Jillian Bell, John Turturro, Tracy Morgan et Daveed Diggs complètent la distribution.

L'histoire originale suit le personnage de Sam-est-mon-nom qui tente par tous les moyens de convaincre un vieux grincheux de tester des œufs verts au jambon qu'il disait détester sans jamais y avoir goûtés.