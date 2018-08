ABC lance le pilote pour le spin-off de "The Middle"

Quelques mois après la fin de la série, ABC va refaire vivre le personnage de Sue Heck dans un spin-off dont le tournage sera lancé sous peu. La nouvelle série suivra les aventures de la jeune femme déjantée dans sa nouvelle vie à Chicago.

C'est officiel, la chaîne américaine ABC a donné le feu vert quant au tournage du pilote pour le spin-off de la série "The Middle". L'actrice Eden Sher reprendra donc son rôle de l'éternelle optimiste Sue Heck dans cette nouvelle série dédiée à son personnage, signée par les créatrices de "The Middle", Eileen Heisler et DeAnn Heline ainsi que Warner Bros. TV. En plus du scénario, Eileen Heisler et DeAnn Heline seront productrices exécutives.

Le spin-off se déroulerait quelques années plus tard, alors que Sue, devenue une jeune femme, démarre sa carrière et nouvelle vie à Chicago, loin de la petite ville d'Orson. Des nouvelles aventures avec un casting tout aussi inédit. Si le projet est concluant, la série pourrait voir le jour courant 2019 sur ABC.

Les premières discussions concernant un possible spin-off basé sur le personnage de Sue Heck avaient débuté en mai alors que la série "The Middle" touchait à sa fin. Si la tentative est validée, il s'agira de la troisième bouture à être issue d'une série comique de ABC, rejoignant "Schooled" et "Grown-ish", diffusées sur Freeform.

Depuis 2009, Eden Sher campait le rôle de Sue Heck dans la série comique "The Middle" diffusée sur ABC. La série s'est terminée après neuf saisons en mai dernier. Malgré de bonnes audiences, les créatrices avaient souhaité mettre un terme à la série comique.



AFP