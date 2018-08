"A Teacher" : Kate Mara de retour dans une mini-série sur FX

L'actrice connue pour son rôle dans "House of Cards" a décroché le rôle principal dans l'adaptation télévisée du film "A Teacher" de Hannah Fidell. Elle jouera le rôle d'une enseignante ayant une liaison avec un de ses élèves.

Après avoir incarné Patty Bowes dans "Pose", la dernière série de Ryan Murphy, Kate Mara est de retour sur la chaîne FX dans une mini-série. Selon les informations rapportées par Deadline, la chaîne américaine FX plancherait sur l'adaptation du film "A Teacher", réalisé par Hannah Fidell en 2013. Kate Mara a décroché le premier rôle et jouera sous la direction de Fidell, aux commandes donc de l'adaptation de son film, et qui signera le scénario, la production et la réalisation. La date de diffusion ainsi que le nombre d'épisodes n'ont pas encore été dévoilés.

A l'heure du mouvement "Me Too", cette histoire dramatique s'attaque à des sujets sensibles tels que les abus de pouvoir, le consentement, le statut des victimes et les conséquences qui en résultent. L'intrigue suivra Kate Mara dans le rôle d'une professeure de lycée ayant une liaison avec un de ses étudiants. En 2014, le projet d'une série TV avait déjà été annoncé sur la chaîne payante HBO avant de finalement changer d'antenne.

Sorti sur les écrans de cinéma en 2013, "A Teacher" mettait en scène Lindsay Burdge et Will Brittain dans les rôles principaux. La réalisatrice Hannah Fidell a dernièrement présenté son prochain film, "The Long Dumb Road" au Festival du film de Sundance. Il sortira le 16 novembre prochain aux Etats-Unis.

Quant à Kate Mara, la jeune actrice de 35 ans s'est notamment fait connaître du grand public en interprétant le personnage de Zoe Barnes dans la série politico-dramatique de Netflix, "House of Cards" jusqu'en 2016.