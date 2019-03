20 ans après, la série "Dingue de toi" revient à la télévision avec Helen Hunt

Alors que les discussions concernant son retour s'éternisaient depuis décembre 2017, la série culte "Dingue de toi" fera bien son grand retour à la télévision sur la plateforme Spectrum Originals. Helen Hunt et Paul Reiser retrouveront leurs personnages originaux pour de nouvelles aventures. L'actrice américaine signera par ailleurs la réalisation du premier épisode.

C'est officiel, la sitcom culte des années 90 "Dingue de toi" reviendra bien à la télévision. D'après la presse américaine, la plateforme Spectrum Originals transformera le revival en une mini-série qu'elle diffusera vers la fin de l'année 2019.

Sony, le producteur du programme, avait déjà exprimé son intérêt pour remettre la série comique au goût du jour en 2017 et avait entamé des discussions avec les deux acteurs principaux de la série, Paul Reiser et Helen Hunt. Cette dernière sera d'ailleurs de retour pour réaliser le premier épisode de ce revival, aidée par Danny Jacobson, le co-créateur de la série originale, qui interviendra en tant que consultant exécutif. Peter Tolan cumulera quant à lui les trois postes de showrunner, scénariste et producteur exécutif.

"Nous sommes tellement excités de pouvoir finalement le faire et ravis d'avoir Peter Tolan comme notre capitaine intrépide", ont déclaré conjointement Paul Reiser et Helen Hunt dans un communiqué. "Nous vous promettons la même série marrante et réconfortante - dès que nous nous rappellerons ce qu'il y a de marrant à être vieux. Ça va être super !".

"Nous sommes plus que ravis de faire équipe avec Sony Pictures Television pour donner à 'Dingue de toi' un foyer exclusif chez Spectrum Originals", a annoncé Katherine Pope, à la tête des contenus originaux. "Il y a deux décennies, les fans sont tombés amoureux de cette série et ce ne sera pas différent cette fois-ci alors que Paul, Helen et Peter vont explorer le mariage moderne à travers les yeux de deux parents dont l'enfant vient de quitter le nid. Nous avons hâte que tout le monde tombe une nouvelle fois amoureux des Buchman".

La nouvelle intrigue suivra la nouvelle vie de Paul et Jamie Buchman alors que leur fille Mabel vient de quitter le domicile familial pour partir à l'université. La série originale avait connu le succès de 1992 à 1999 sur NBC en racontant le quotidien d'un jeune couple marié new-yorkais.

"Dingue de toi" rejoint de nombreux revivals déjà de retour à la télévision après "Will & Grace" ou encore "La Fête à la maison".