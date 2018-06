"13 Reasons Why" : la saison 3 confirmée

L'aventure "13 Reasons Why" continuera en 2019. Seulement deux semaines après la diffusion de la saison 2, Netflix a annoncé une saison supplémentaire par un tweet.

Une nouvelle saison qui se fera sans l'héroïne Hannah Baker puisque son interprète, Katherine Langford, a récemment révélé qu'elle ne sera pas présente en cas de suite.

Le tournage de la prochaine salve devrait débuter avant la fin de l'année et comptera treize épisodes. Le créateur de la série, Brian Yorkey reviendra en tant que showrunner et producter exécutif aux côtés de Selena Gomez, Joy Gorman, Mandy Teefey, Kristel Laiblin, Tom McCarthy et Steve Golin.

L'intrigue suivait l'histoire du suicide d'Hannah Baker à travers treize cassettes audio laissées à ses amis qui détaillaient les raisons de son geste. La saison 2 quant à elle racontait le procès suite à la mort de l'adolescente alors que des photos surgissaient présageant un complot derrière cette tragédie.

Adaptée du roman de Jay Asher, publié en 2007, la première saison de la série avait créé une polémique en abordant directement le thème du suicide chez les adolescents ce qui lui avait conféré également un succès parmi le public.