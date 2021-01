Zach Snyder en a fini avec les super-héros de DC Comics

Zack Snyder ne passera plus derrière la caméra des productions DC Comics et Warner Bros, a-t-il déclaré dans une interview.

Il était l’architecte de la tentative peu fructueuse de concurrencer le Marvel Cinematic Universe au cinéma. L’intention des studios Warner était de réunir à l’écran Batman, Superman, Wonder-Woman, et les autres héros masqués de DC Comics, afin de revenir à la hauteur du mastodonte que représentent Marvel et ses Avengers (23 films sortis, 12 encore à venir, et 22,5 milliards de dollars au box-office mondial). Mais l’ambition était sans doute trop grande, et nombre des films de l'univers ont été des échecs critiques et/ou commerciaux, à l’exception notable des Wonder Woman.

Réalisateur des films Man of steel, Batman vs. Superman et Justice League, Snyder semble donc avoir fait une croix définitive sur l’univers DC. Le réalisateur a livré une dernière version de son Justice League, qu’il avait dû quitter avant la fin de production, qui sortira en mars sur HBO MAX, avant de passer à d’autres projets (dont un film de zombies et, peut-être, un passage chez Marvel).

Il avait pourtant, à l’origine, fait part de son désir de faire au moins 5 autres longs-métrages DC. Dans l’interview donnée à la chaîne Youtube ComicBook Debate, il affirme que l’univers s’est développé de son côté, sans son intervention, et qu’il n’y a plus sa place.

Je ne pourrais pas être plus heureux et je suis ravi [que les fans] voient "Justice League" afin qu’ils puissent vraiment en boire tout l’élixir. Mais est-ce que je continuerais ? Je n’ai pas l’intention de le faire.

Pourtant, Snyder n’a pas totalement fermé la porte, affirmant qu’on était jamais à l’abri de surprises.