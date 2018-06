Wes Anderson se fait conservateur d'exposition à Vienne

Lors du festival Art Basel, qui a fermé ses portes hier soir à Bâle, l'office du tourisme de Vienne a donné un avant-goût de l'exposition pour laquelle le réalisateur Wes Anderson présentera ses objets préférés issus des collections du Musée de l'Histoire de l'art (Kunsthistorisches Museum) de la ville.

Le réalisateur américain et sa compagne, Juman Malouf, auteur et costumière, ont été invités à passer en revue plus de 4 millions d'objets émanant de la collection d'histoire de l'art du musée pour choisir leurs pièces préférées. Ils ont eu accès aux oeuvres en exposition mais aussi aux espaces de stockage labyrinthiques de l'institution.

Il en découle une exposition qui sera intitulée "Wes Anderson and Juman Malouf: The Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures" qui s'inscrit dans la lignée de projets similaires proposés à Ed Ruscha en 2012, et Edmund de Waal en 2016.

Pour la première fois, les oeuvres émaneront des 14 collections du musée qui comprend des antiquités égyptiennes, grecques et romaines, des instruments de musique, une Armurerie Impériale... Un catalogue contenant les illustrations de toutes les pièces présentées dans ce cadre sera publié pour accompagner l'exposition.

Cet événement se déroulera du 6 novembre 2018 au 28 avril 2019 à Vienne, avant de voyager jusqu'à la Fondation Prada à Milan.

Lors d'Art Basel, les visiteurs ont eu un avant-goût de l'expo dans un salon dans le cadre de la campagne lancée par l'office du tourisme sur le thème #ViennaGoesWes.

#ViennaGoesWes collabore aussi avec le célèbre compte Instagram AccidentallyWesAnderson pour proposer un prix invitant le public à partager leurs meilleurs clichés de Vienne rappelant l'univers et les compositions symétriques du réalisateur de "Grand Budapest Hotel".