"Welcome to Marwen", le nouveau film de Robert Zemeckis

Du prochain long métrage de Robert Zemeckis, on connaissait déjà le casting, l'intrigue et sa date de sortie. Ne restait plus qu'à Universal de dévoiler son titre. C'est désormais chose faite. Le studio a annoncé que la réunion entre le réalisateur de "Forrest Gump" et l'acteur Steve Carell sortira sous le nom de "Welcome to Marwen".

Connu pour ses rôles dans "The Office", "Little Miss Sunshine" ou "Café Society", Steve Carell interprétera Mark Hogancamp victime d'une amnésie totale à la suite d'une violente agression. Pour se réparer psychologiquement, Mark décide de construire une réplique d'un village belge de la seconde guerre mondiale dans la cour de sa maison. Cette thérapie ne s'arrête pas là. Il met en scène des figurines jouant le rôle des habitants qui peuvent s'identifier à ses proches, ou ses agresseurs.

Diane Kruger ("In the Fade"), Leslie Mann ("Célibataire, mode d'emploi"), Janelle Monae ("Moonlight", "Les Figures de l'ombre"), Merrit Wever ("Nurse Jackie") ou encore Gwendoline Chrisite, que les adeptes de "Game of Thrones" connaissent sous de nom de Brienne de Tarth, participeront également à ce film inspiré d'une histoire vraie. Les scénaristes se sont basés sur le documentaire de Jeff Malmberg "Marwencol" (2010) qui suit l'évolution de cette ville miniature et de la reconstruction de Mark Hogancamp.

Le film sortira le 21 novembre prochain aux Etats-Unis.

